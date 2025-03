Une semaine ensoleillée en Saône et Loire

C'est une semaine plutôt sympathique annoncée en Saône et Loire.

Ciel bleu, dégagé et ensoleillé... un savoureux cocktail printanier nous attend tout au long de la semaine en Saône et Loire. Les températures maximales vont grimper pour dépasser les 20°c en fin de semaine ! Un situation qui devrait perdurer au moins jusqu'au 10 avril, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse. Belle semaine à toutes et à tous