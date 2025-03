Ce lundi matin, Marine Le Pen joue son avenir politique

Ce lundi, le Tribunal de Paris prononcera son jugement et Marine Le Pen saura si elle pourra être candidate à la prochaine élection présidentielle.

C'est une décision très attendue qui tombera ce lundi matin, à partir de 10h. Le jugement dans le procès des assistants parlementaires européens permettra de donner le tempo sur un grand nombre d'interrogations politiques. Si Marine Le Pen devait être condamnée avec une exécution provisoire, ses ambitions politiques pourraient être anéanties. Si la condamnation est quasi acquise, la grande question sera celle de la nature des peines. Pour rappel, les réquisitions portaient sur une peine de cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire en plus de cinq ans de prison, dont deux ferme (une peine aménageable) et 300.000 euros d'amende. Si l'exécution provisoire devait être actée, Marine Le Pen perdra aussitôt son mandat de parlementaire mais également et surtout, ne pourra prétendre à la Présidentielle de 2027.

A noter qu'une personnalité bourguignonne est aussi dans le collimateur de la décision de lundi, puisque le chef de file du Rassemblement National en Bourgogne-Franche Comté, le député Julien Odoul risque aussi un an d'inégilibilité et une peine de prison de 10 mois avec sursis dans la même affaire.

Une décision scrutée à la loupe, déterminante pour bien des choses à venir.

Laurent GUILLAUMÉ