Les Championnats de Bourgogne de tir sportif des catégories ‘poussin, benjamin et minime’ ont rendu leur verdict !

Découvrez les podiums et le photoreportage info-chalon .com !



Samedi 29 et dimanche 30 mars 2025, 20 clubs et 153 tireurs s’étaient donnés rendez-vous au Cosec Nord, Route de Demigny à Chalon-sur-Saône, pour disputer une compétition de tir sportif des catégories poussin, benjamin et minime (filles et garçons), dans le but d’acquérir le titre de Champion de Bourgogne et surtout espérer faire partie des meilleurs quotas nationaux afin d’être sélectionné parmi les meilleurs tireurs retenus par la Fédération Française de Tir.

Un événement sportif porté par la STEP de Chalon-sur-Saône (Société de Tir et d’Education Physique), la société de tir de Chatenoy-le-Royal et organisé par la ligue de Bourgogne de Tir.

Les nombreux concurrents venant des écoles de tir des départements de l’Yonne, de Côte d’Or, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire se sont livrés des véritables duels pour se classer parmi les meilleurs.

Aussi, dimanche, à 15 heures 45, avait lieu la remise des récompenses en présence de Jean Luc Durand, vice-président de l’O.M.S et de Thierry Thevenet, président de la STEP.

*S’en suivait l’allocution de Thierry Thevenet qui tenait à remercier au nom de la Ligue de Bourgogne toutes les personnes qui étaient à Chalon pour cette compétition des Championnats de Bourgogne poussins, benjamins et minimes ; remercier de sa présence, Jean Luc Durand, Vice- président de l’O.M.S et également l’ensemble des bénévoles qui ont participé et qui ont travaillé depuis jeudi pour certains ainsi que tous les arbitres présents qui ont assuré un bon déroulement de la compétition. Enfin, il remerciait tous les jeunes tireurs bourguignons qui sont venus en terre chalonnaise pour chercher un quota de qualification pour la compétition diligentée par la Fédération Française de tir sportif qui aura lieu du 8 au 11 mai 2025 à Dole.

Voici quelques podiums des lauréats présents :

Carabine 3 X 20 minimes garçons : 1er et Champion de Bourgogne : 1er Tony Graillot Tir Sportif Luzy (Nièvre) 543 points 2ème Timéo Ripoteau STEP Chalon-sur-Saône (S.L) 532 points

Pistolet 10 mètres Ecole de Tir poussins filles (Ecoles de tir) : 1ere et Championne de Bourgogne : Noémie Guillot T.S Châtenoy-le-Royal (S-L) 234/2 points 2ème Naïa Andre T.S Châtenoy-le-Royal (S-L) 226/0 points

Pistolet 10 mètres benjamins filles (Ecole de tir) : 1ère et Championne de Bourgogne : Juliette Boudard T.S Châtenoy-le-Royal (S-L) 255/1 points 2ème Eléna Miglierina Arquebuse Cosnoise (Nièvre) 239/2 points 3ème Clara Bian CTP Côte d’Or 232/1

Pistolet 10 mètres benjamins garçons (Ecole de tir) : 1er et Champion de Bourgogne : Baptiste Bourgeois STE Tir Mâconnais (S.L) 228/1 points 2ème Théo Keller-Pagnier S.T Le Creusot (S.L) 217/1 points 3ème Joshua Lagarde C.T.V.S.T (Yonne) 200/1 points

Pistolet 10 mètres minime filles (Ecoles de tir) : 1ere et Championne de Bourgogne : Lili Andre Châtenoy-le-Royal (S-L) 353/5 points 2ème Valérie Korolev C.T.P Côte d’Or 320/3 points 3ème Clémence Descombin Châtenoy-le-Royal (S-L) 315/1 points

Pistolet 10 mètres minime garçons (Ecoles de tir) : 1er et Champion de Bourgogne :Arsène André Baroso Châtenoy-le-Royal (S-L) 338/3 points 2ème Noé Dautel Châtenoy-le-Royal (S-L) 294/2 points 3ème Timéo Ninot Châtenoy-le-Royal (S-L) 283/1 points

Carabine 10 mètres poussins filles (Ecole de Tir) : 1ère Camille Boquet Châtenoy-le-Royal (S-L) 244,3points 2ème Celeste Cupillard Mousquet S.Beaunois Côte d’Or 236 points 3ème Mathilde Gagnepain Mousquet S.Beaunois Côte d’Or 224,4 points

Carabine 10 mètres poussins garçons (Ecole de Tir) : 1er et Champion de Bourgogne: Timéo DumontTir Sportif Luzy (Nièvre) 272,2 points 2ème, Eliot Cyrille Tir Sportif Luzy (Nièvre) 266,9 points 3ème Gabin Chereau S.T Le Creusot (S.L) 264,4 points

Carabine 10 mètres benjamins filles (Ecole de Tir) : 1ère et Championne de Bourgogne: Juliette Boudard Châtenoy-le-Royal (S-L) 261,8 points 2ème Mila Silvestre C.T Chatillonais (Côte d’Or) 257,6 points 3ème Roxane Bourgeois STE Tir Mâconnais (S.L) 251,6 points

Carabine 10 mètres benjamins garçons (Ecole de Tir) : 1er et Champion de Bourgogne: Yanis Fauviot La Chambériote (Yonne) 265,3 points 2ème Romain Munier T.S Gevrey-Chambertin (Côte d’Or) 262,9 points 3ème Hippolyte Genin S.T Autunoise (S.L) 261,6 points

Carabine 10 mètres minimes filles (Ecole de Tir) : 1ère et Championne de Bourgogne: Léa Desbois S.T Le Creusot (S.L) 404,9 points 2ème Maria Shatz Mousquet S Beaunois (Côte d’Or) 374,8 points 3ème Anna Gauthier STE Tir Mâconnais (S.L) 338,3

Carabine 10 mètres minimes garçons (Ecole de Tir) : 1er et Champion de Bourgogne: Arsène André Baroso Châtenoy-le-Royal (S-L) 369, 4 points 2ème Timéo Pelletier Mousquet S Beaunois (Côte d’Or) 369 points 3ème Timéo Rapoteau STEP Chalon-sur-Saône (S.L) 365,9

Carabine10 mètres, couché EDT (SH2) benjamins garçons : 1er et Champion de Bourgogne: Savannah Joly STEP Chalon-sur-Saône (S.L) 306,1 points

Carabine10 mètres, couché EDT (SH2) poussins garçons : 1er et Champion de Bourgogne: Timéo Guichard Etoile Auxonnaise (Côte d’Or) 185,9 points

Récompense par équipes :

Carabine 10 mètres benjamins : 1er Tir Sportif de Luzy (Nièvre) 2ème S.T Le Creusot (S.L) 3ème STE Tir Mâconnais (S.L)

Carabine 10 mètres Poussins : 1er Tir Sportif de Luzy (Nièvre) 2ème S.T Le Creusot (S.L) 3ème T.S Decizois (Nièvre)

Carabine 10 mètres minimes : 1er STE Tir Mâconnais (S.L) 2ème S.T Le Creusot (S.L) 3ème Châtenoy-le-Royal

Pistolet 10 mètres minimes 1er T.S Châtenoy-le-Royal (S.L)

Clin d’œil la délégation de T.S Chatenoy-le-Royal

Société de tir du Creusot,

De Chatillon-sur-Seine,

de la Step Chalon-sur-Saône

de Luzy,

d’Auxonne,

Aux arbitres !

Classement par équipe avec le photoreportage info-chalon.com

J.P.B