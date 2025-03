La Société des Membres de la Légion d'Honneur de Saône et Loire poursuit ses actions de sensibilisation

Poursuivant la mission qu'elle s'est fixée de transmission inter-générationnelle, la SMLH (Société des Membres de la Légion d'Honneur) de Saône-et-Loire, composée de près de 250 membres, poursuit son cycle d'exposés sur le thème de la prévention des violences et des addictions. C'est ainsi que le jeudi 27 mars 2025, le président de l'association, Jean-Marie Loisier, s'est déplacé à l'école Georges Brassens du quartier des Gautriats à Mâcon, pour intervenir pendant 3 heures devant une vingtaine d'élèves d'une classe de CM1. Si la durée de l'exposé peut paraître un peu longue pour des élèves de 9 ans, il n'en demeure pas moins qu'à la surprise du professeur, les enfants se sont révélés très disciplinés, attentifs et curieux et, à l'instar des interventions précédentes dans les quartiers des Saugeraies et des Blanchettes, ont exprimé un très vif contentement.