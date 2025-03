Les beaux résultats du côté du Handball Club Saint-Marcel

L’équipe première enchaîne

Forte de son succès la semaine passée contre Auxerre, équipe du haut de tableau, les joueurs de l’équipe fanion du HBSM recevaient l’équipe 3 de Nevers, équipe difficile à manœuvrer. Pour se faire les hommes de Joseph Braud et Claude Segretain ont pris le match par le bon bout prenant jusqu’à 7 buts d’avance à la 19ème minute grâce à une grosse défense. Les verts vont rester sérieux jusqu’à la fin de la première période et mènent sur le score de 17 à 13. En seconde période, les joueurs de Saint-Marcel maintiennent le rythme et le score mais vont, peu à peu, baisser de régime, voyant leurs adversaires revenir petit à petit dans la rencontre puisque ceux-ci vont malgré un effectif réduit réussir à égaliser. Après un temps mort, les verts retournent au combat pour finalement s’offrir une deuxième victoire de suite à domicile devant un public venu en masse. L’équipe s’impose donc sur le score de 35 à 30 et conforte sa place en milieu de classement. Prochaine rencontre en déplacement sur le terrain de La Machine.

L’équipe réserve enfin.

Depuis quelques matchs, l’équipe réserve passe de peu à côté des victoires malgré un effectif parfois réduit et des prestations collectives intéressantes. Ce week-end, les verts recevaient l’équipe d’Autun, équipe abordable sur le papier mais toujours difficile à manœuvrer. En première période, l’équipe réserve du HBSM est sérieuse et appliquée, avec une belle défense et du jeu rapide, permettant ainsi aux locaux de mener, de prendre jusqu’à cinq buts d’avance durant le match. A la pause, les joueurs locaux regagnent les vestiaires avec trois buts d’avance. En seconde période, les verts, vont se mettre à balbutier leur handball et commettre trop d’erreurs, ce qui permettra à leurs adversaires du soir de reprendre la tête. Après un temps mort des locaux, le chassé-croisé continuera tout le reste du match, qui verra même les visiteurs égaliser à 21 secondes de la fin de la rencontre. Il faudra alors un but salvateur du jeune Enzo Dos Santos à quelques secondes de la fin du match pour permettre aux verts d’empocher une victoire méritée sur le score de 32 à 31. Prochain match pour eux sur le terrain du leader Buxy.