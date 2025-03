AVIS DE DECES - Monsieur Aldo SALVADORE

MERCUREY - ATHIS-MONS - CHALON-SUR-SAÔNE - GRANGES



Christine SALVADORE-PASSEVANT et Alain,

Véronique BROUSSE et Franck,

Pascal SALVADORE et Joëlle, ses enfants ;

David et Matthieu, Karine et Coraline, Candice et Cédric, Hugo, ses petits-enfants ;

Alix, Nino, Matéo,

ses arrière-petits-enfants,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Aldo SALVADORE

survenu à l'âge de 94 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 2 avril 2025 à 15 heures en la salle polyvalente de Mercurey.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse,

Andrée

décédée en 2022.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.