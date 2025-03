Kiwanis Shaya Chalon : un bel élan de solidarité pour Charline Bouchard

Ce samedi 29 mars 2025 restera une journée pleine d’émotion pour Charline Bouchard et sa famille. Grâce à Kiwanis Shaya Chalon, cette jeune collégienne de Chagny a reçu deux sièges adaptés lui permettant de retrouver un confort et une autonomie précieuse dans son quotidien.

Actuellement en classe de 6ᵉ, Charline souffre d’une maladie rare qui touche majoritairement les femmes de plus de 60 ans et qui est plus rarissime encore chez les enfants. Il s’agit d’une pathologie métabolique liée au gène ACSF3.

Depuis une opération en septembre dernier, Charline réussit à remarcher : une victoire précieuse pour elle et ses proches.

Grâce à la générosité de Kiwanis Shaya Chalon, Charline bénéficie désormais de deux sièges adaptés, l’un pour son école, qui l’accompagnera toute sa scolarité, et l’autre pour chez elle. Un soutien qui fait toute la différence dans son quotidien.

Charline et ses parents adressent immense merci à Anne Alexandre et Fanny, du KIWANIS SHAYA CHALON mais aussi à l’association Z'Theo, qui joue un rôle essentiel en apportant un soutien à Charline et sa famille.

Désormais, Charline est aujourd’hui confortablement installée, prête à poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions possible.

Kiwanis Shaya Chalon

https://www.kiwanis.fr/club/chalon-sur-saone-shaya/