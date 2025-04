PROCES RASSEMBLEMENT NATIONAL - Julien Odoul fait appel de la décision du tribunal "pour démontrer son innocence "

Communiqué de presse de Julien ODOUL

La décision du tribunal correctionnel de Paris est un coup de tonnerre et une exécution politique. Alors que Marine Le Pen et le Rassemblement National sont innocents des faits reprochés, alors que les juges ont reconnu qu’il n’y avait ni enrichissement personnel ni corruption pour aucun des prévenus, la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire qui frappe Marine Le Pen ressemble à un coup d’Etat judiciaire et à une volonté manifeste de l’empêcher de remporter l’élection présidentielle de 2027.



Nous assistons aujourd’hui à l’effondrement de la démocratie et à la négation totale de la volonté du peuple français.



Dans quel pays, dans quelle démocratie ferme-t-on une chaîne de télévision ? Dans quel pays, dans quelle démocratie met-on un ancien président de la République en prison avec une peine prononcée supérieure à celles prononcées contre les trafiquants de drogue ? Dans quel pays, dans quelle démocratie, la leader de l’opposition est interdite de se présenter à l’élection présidentielle ?



Condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis et à une peine d’inéligibilité d’un an, Julien Odoul décide d’interjeter appel.

Cette condamnation nettement inférieure aux réquisitions du parquet ne revêt donc aucun caractère définitif et est totalement remise en cause du fait de l’appel.



Ainsi, Julien Odoul conserve sa présomption d’innocence et poursuit ses mandats de député de l’Yonne et de conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté qui lui ont été confiés par ses électeurs.