Le Tir Sportif de Chatenoy le Royal honore ses tireurs

Les Championnats de France « indoor » à 10 et 18m en février du coté de Châteauroux et le Championnat de France des clubs en mars du coté de Blois, ont bien occupés le Tir Sportif de Chatenoy le Royal (TSCR).

Comme à son accoutumée le club châtenoyen a ramené titre, médailles et bons résultats avec une petite déception toutefois pour une équipe adultes en pistolet.

Et comme nous en avons l’habitude, le club tient à saluer les performances et les résultats de chacune et de chacun au cours d’une sympathique réception en présence de personnalités.

Pour cette réception du 29 mars 2025, le Tir Sportif par la voix des deux co-présidents Cécile Le Floch et Daniel Guillot, ont accueilli le Maire de Châtenoy le Royal, Vincent Bergeret, accompagné pour la circonstance par Pascale Lepers, adjointe à la vie associative, ainsi que Daniel Rebillard, Président de l’OMS de Châtenoy le Royal.

L’occasion pour la circonstance de remettre les vraies médailles aux tireurs suite à un « bug » fédéral qui a préféré remettre des médailles en bois, lors d’un championnat de France, faute d’avoir reçu les médailles en métaux respectifs.

La saison continue à battre son plein, sur le plan Départemental et Régional afin d’obtenir des qualifications pour les Championnats de France FFT ou les Nationaux UFOLEP. A suivre jusqu’en juillet 2025.

JC Reynaud

Les résultats

47e Championnats de France 10/18 m du 10 au 15 février 2025 au Centre National de Tir Sportif de Chateauroux.

23 tireurs qualifiés dans les 5 disciplines, pour 39 tirs : Arbalète 18m; Carabine ; Pistolet; Pistolet standard; Pistolet Vitesse.

Au total 8 médailles.

Individuels :

Arbalète Field 18m Juniors : Première et Championne de France Zoé Dewicki avec 562 points

Pistolet standard séniors 3 : 2e Daniel Guillot avec 343 points

Arbalète Field 18m Dames 1 : 3e Amélie Pernin avec 565 points

Arbalète Field 18m VA Séniors : 3e Didier Carlot avec 557 points

Equipes :

Arbalète Field 18m Dames 1 : 2e - TSCR avec 1630 points, équipe composée de Amélie Pernin, Alexandra Camus et Cécile Le Floch.

Arbalète Field 18m Séniors : 3e - TSCR avec 1666 points, équipe composée de Jacques Mangematin, Hugo André et Thomas Broquié

Championnat de France des Clubs Arbalète : le TSCR fini 2e après finale, suite aux classements de Zoé Dewicky, Amélie Pernin, Hugo André, Didier Carlot, Jacques Mangematin et Cécile Le Floch.

20e Championnat de France des Clubs du 22 et 23 mars 2025 à Blois

3 équipes qualifiées ( 2 en Ecole de Tir : carabine et pistolet et une en Adulte pistolet 2e Division)

En Ecole de Tir

Carabine : le TSCR se classe 19e avec 545,3 points sur les 40 équipes convoquées. Il a manque 4,5 points pour se classer 16e et synonime de phases finales.

L’équipe était composée de Juliette Boudard en benjamin avec 185,6 points; Camille Boquet en Poussin avec 174,8 points et Arsène André-Barroso en Minime avec 184,9 points

Pistolet : le TSCR se classe 7e avant finale avec 502 points sur 35 équipes convoquées et se qualifie pour les phases finales. Battue en 1/8e contre l’équipe de Courbevoie (92) elle termine 12e. L’équipe était composée de Juliette Boudard en benjamin avec 183 points; Noémie Guillot en poussin avec 158 points et Arsène André-Barroso en Minime avec 161 points.

Pistolet Adultes

20 équipes étaient convoquées en 2e Division. Pour le TSCR l’objectif était de finir dans les 12 équipes afin de se maintenir en 2e Division. Le TSCR échoue au pied de la qualification en terminant 14e à 5 points de la 12e place d’ou une petite déception qui motivera encore plus pour une remontée en 2026.

L’équipe était composée de Mathilde Quillard, Jérôme Guillot, Cédric Dautel, Daniel Guillot et Céline Guillot.