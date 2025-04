Une bergerie dans les communs du château de Charréconduit

Fort de l’expérience d’Eco-pâturage d’ovins et de caprins sur l’espace vert de l’ancien stade Guenot et aux abords de l’autoroute du Soleil, l’idée d’un troupeau plus important d’ovins pourrait faire l’objet d’occupation des communs du château de Charréconduit, rendus vacants actuellement depuis la fermeture de l’établissement d’accueil de personnes âgées.

Une idée qui devrait permettre de développer cet esprit d’éco-pâturage voulu sur la commune aux 4 Fleurs mais aussi pour d’autres communes du Grand Chalon.

Chatenoy « la Royale » pourrait être aussi appeler Châtenoy « la Pastorale » et l’occasion de faire une fête de la transhumance ! Pourquoi pas ?

JCR