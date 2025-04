PROCES RASSEMBLEMENT NATIONAL - Jean-Jacques Bougault dénonce : "Détournement de plus de 4 millions d'euros ! Non Madame Le Pen n'est pas une victime !"

Communiqué de presse

Entre 2004 et 2016, Mme Le Pen a organisé avec d'autres cadres du Front National un système d'emplois fictifs en faveur de proches ou de membres de sa famille. Les bénéficiaires de ces emplois fictifs étaient rémunérés entre 5 000 et 10 000 € par mois.

Le tribunal correctionnel de Paris la reconnaît coupable d'avoir organisé un détournement d'argent public à hauteur de 4,1 Millions d'euros.

La justice en toute indépendance a prononcé une décision qui s'applique à tout justiciable dans le cadre de la loi qui s’applique à tous les citoyens.

Parmi ces condamnés, dans notre région se trouve également Julien Odoul député de l’Yonne.

Ces responsables du Rassemblement National ne sont pas au-dessus des lois !

Madame Le Pen ne peut pas exiger toujours plus de fermeté et dénoncer une décision de justice qui lui est appliquée.

En 2013, elle exigeait davantage de fermeté encore et déclarait :

"Quand allons-nous mettre en place l'inégibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis à l'occasion de leur mandat !!!"

Territoires de Progrès prend acte de cette décision et considère qu'il faut respecter notre Constitution et tout particulièrement l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Jean-Jacques Bougault, Délégué régional de Territoires de Progrès