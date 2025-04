Du monde à l'inauguration du nouvel accueil de la Maison de quartier du Plateau

La Maison de quartier du Plateau Saint-Jean dispose désormais d'un nouvel espace d'accueil pour le public.

Lundi 31 mars, c'est entouré d'habitants du quartier, conviés pour l'occasion, que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a inauguré cet espace d'accueil dont les travaux ont été réalisés sur la période du 13 janvier au 6 février 2025 en site occupé.

Une inauguration a eu lieu en présence de Bruno Legourd, le 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable.

Ces travaux ont permis un rafraîchissement de l'accueil (mise en peinture, changement du sol et des luminaires, ajout d'équipements électriques…) et la création d'une banque d'accueil en accessibilité PMR et d'un espace libre-service numérique et café.

En outre, des panneaux acoustiques ont été installés au plafond dans les salles d'activité, d'accueil et dans l'espace petite enfance, pour un gain signifiant de confort phonique pour les usagers, les partenaires et le personnel ainsi qu'un coin-détente bientôt doté d'un poste informatique autonome.

Les différents services de la Ville ont participé à la concertation et à la réalisation des travaux (Architecture et Patrimoine, Ateliers municipaux, Informatique, Voirie, Ressources humaines (prévention des risques), Transport-Manifestation, Entretien et Petite Enfance).

Le coût des travaux est estimé à «un peu plus de» 40 000 euros, avec le soutien de la Caisse Allocations Familiales de Saône-et-Loire (CAF 71).

Le maire en a profité pour saluer l'équipe d'Anne Laure Miller, la directrice de la Maison de quartier du Plateau Saint-Jean, des agents de la Ville «plus que jamais motivée pour accueillir le public sur place, au gré des très nombreuses manifestations» organisées tout au long de l'année.

Des travaux qui ont complètement transformé l'accueil de cet équipement central dans le quartier du Plateau Saint-Jean qu'est la Maison de quartier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati