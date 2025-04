AVIS DE DECES - Monsieur Dominique CRISTIANO

SAINT-LOUP-DE-VARENNES - LA CHARMÉE - CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-VALLIER



Franco et Maryse CRISTIANO, Thérèse et Daniel SEGAUD, Patrice CRISTIANO et Cathy,

ses enfants ;

Aurélie et Pol, Nicolas et Anne, Thomas, Emilie et Mickaël, Pierre-Simon, Victor,

ses petits-enfants ;

Sandro, Elsa, Baptiste, Charlotte, Carla, Luca, Antoine, ses arrière-petits-enfants ;

Thérèse LANICOS et Armand,

sa belle-sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique CRISTIANO

survenu le 31 mars 2025,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 7 avril 2025 à 15 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Dominique a rejoint son épouse,

Palma

décédée en 2019.

La famille remercie Les Terres de Diane pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.