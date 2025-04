Journée mondiale de l’autisme : le collectif ‘Le Soleil Bleu a organisé un atelier sur la sécurité des jeunes autistes en collaboration avec la police municipale de Chalon et la Stac-Transdev-réseau Zoom

Le photoreportage info-chalon

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’autisme, le collectif ‘Le Soleil Bleu’ a organisé un atelier totalement inédit sur la sécurité des jeunes autistes (en milieu urbain), en collaboration avec la Police Municipale de chalon et la Stac-Transdev réseau Zoom.

Cet atelier dont le rassemblement a commencé mercredi 2 avril à partir de 14 h 15 place de Beaune à Chalon-sur-Saône, s’est déroulé en présence de Dominique Copreaux , animatrice du collectif ‘Le Soleil Bleu’, de Daniel Junier, Policier Municipal en charge de la coordination du groupe prévention et sécurité routière, de Romain Champeil, Policier Municipal référent de la sécurité vélo-piéton, de Benjamin Ferraz, référent Stac, de Pierre Zelenkauskis, Responsable Prévention Contrôle médiation à Transdev assisté d’Anthony Scudéri, agent de la Stac et Inès et Marie-Elise, éducatrices spécialisées de l’APAJH (service accueil de jour) de Chalon-sur-Saône à l’accompagnement de 14 jeunes autistes.

Cet atelier avait pour but de sensibiliser les jeunes autistes sur la réglementation des panneaux de sécurisation et de signalisation et l’attitude de sécurité à adopter dans les transports en commun.

Dominique Copreaux confiait à info-chalon : « Aujourd’hui nous sommes présents dans le but d’attirer l’attention sur la sécurité des enfants autistes dans la ville. Parce que nous savons que les noyades provoquent beaucoup de décès chaque année c’est pour cela qu’il faire apprendre à nager aux enfants autistes mais il y a aussi tous les dangers de la circulation et c’est ce qu’on a voulu faire avec la Police Municipale qui a été absolument merveilleuse avec nous. Elle a tout de suite dit oui à l’idée et s’est mise en quatre pour que cela soit une réussite aujourd’hui, et ils ont même amené un bus du Grand Chalon pour mettre les enfants autistes en situation réelle. C’est la première fois que l’on fait cela mais je pense que ce n’est pas la dernière. Un grand merci à eux aux personnes de la Stac et au service de l’APAJH.

Séparé en deux groupe, en compagnie des agents de la Police municipale les jeunes ont fait un parcours de 45' pour découvrir les panneaux de signalisation :

Grande Rue,

Rue du Châtelet

Rue au Change,

Rue Général Leclerc

Rue Carnot

Et place de Beaune

Ensuite ils ont été sensibilisés sur les attitudes à avoir à l’approche des transports en commun,

Mais aussi sur les aspects de sécurité à l’intérieur d’un bus.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B