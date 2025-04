Rencontre avec Yves Grillet et Carole Beugnet : une vision bienveillante pour l’avenir du groupe SUMA à Chalon-sur-Saône

Leur objectif est clair : renforcer les équipes, répondre aux besoins de la clientèle et mettre en valeur l’expérience et le savoir-faire des collaborateurs du groupe.

Des valeurs humaines avant tout

Fort de ses nombreuses années d’expérience, le groupe SUMA a toujours mis l’accent sur l’humain. Yves Grillet, qui a rejoint l’entreprise en 1988 en tant que mécanicien, incarne parfaitement cette philosophie. Il explique : « Mon parcours chez SUMA m’a permis de voir l’évolution de l’entreprise, mais surtout l’évolution des équipes ». Carole Beugnet, qui a occupé des postes de direction au sein du groupe chez SUMA depuis 2012, est également dans le même esprit « Nous avons accompagné de nombreux collaborateurs dans l’évolution de leur carrière. Aujourd’hui, il est primordial de mettre en lumière ceux qui ont gravi les échelons, et fait rayonner le groupe. »

Réorganiser pour mieux répondre aux attentes des clients

L’un des grands axes de cette réorganisation est de renforcer le service client tout en préservant l’engagement des équipes. « Nos priorités immédiates sont nos collaborateurs et nos clients », souligne Carole Beugnet. Le groupe s’efforce de maintenir un lien fort entre les deux, une relation basée sur la confiance et l’écoute. « C’est ce lien qui fait la force de Suma » ajoute Yves Grillet.

Un nouvel élan chez SUMA de Chalon-sur-Saône

L’objectif 2025 du groupe est ambitieux : consolider sa présence, avec l’intégration de deux nouvelles marques d’utilitaires, Maxus et Ligier Pro. « L’arrivée de ces deux nouvelles marques va élargir notre offre et nous permettre d’étoffer la gamme d’utilitaires du groupe. Nous avons déjà de nombreux artisans fidèles à SUMA, et cette intégration répond à leurs besoins spécifiques », précise Yves Grillet, mais aussi, depuis peu, en plus des marques Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda, nous intégrons les marques Xpeng et Hyundai.

Une réorganisation qui donne un nouvel élan au site de Chalon-sur-Saône. « Nous sommes ici pour renforcer la présence de SUMA dans la région, en mettant en avant nos valeurs fondamentales », explique Yves Grillet.

Le groupe a bâti son succès sur des valeurs simples, mais puissantes : la Satisfaction des clients, l’Unité des équipes, la Mobilité au service des utilisateurs, et l’Ambition de progresser sans cesse. « Les quatre piliers du groupe SUMA », souligne Carole Beugnet, qui insiste sur l’importance de ces valeurs pour accompagner le développement de l’entreprise à Chalon et ailleurs.

Une équipe soudée, fidèle et engagée

L’un des points qui ressort de cette rencontre est la solidité des équipes de SUMA. De nombreux salariés, ayant grimpé les échelons au sein de l’entreprise, témoignent d’une fidélité exceptionnelle à leur employeur. Pour Yves et Carole, cette fidélité est un atout majeur. « Nous avons une équipe solide et soudée, qui connaît bien les besoins de nos clients et qui fait preuve d’un véritable sens du service. C’est cette équipe qui nous permet d’aller de l’avant et d’offrir des solutions sur mesure à chaque client », confie Yves.

L’avenir du groupe : un engagement constant pour les clients et les équipes

Dans un marché en constante évolution, le groupe SUMA s’adapte et innove. L’intégration de nouvelles marques et la réorganisation des équipes visent à répondre au mieux aux besoins des clients tout en garantissant le bien-être des collaborateurs.

Ainsi, à l’aube de ce nouveau chapitre pour le groupe SUMA à Chalon-sur-Saône, la direction portée par Yves Grillet et Carole Beugnet promet de renforcer les bases humaines qui ont fait la force du groupe, tout en permettant un développement harmonieux et durable à travers l’intégration de nouvelles marques et un service toujours plus personnalisé.

Audrey Dupont (directrice du marketing), Yves Grillet ( directeur général délégué) et

Carole Beugnet (directrice de site) et... Irma, la mascotte.

SUMA Chalon

1 – 9 – 11 - 16 avenue de l’Automobile

71100 Chalon-sur-Saône

www.suma-auto.com