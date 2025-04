Les élèves de la classe "CS" du Lycée Agricole de Fontaines en voyage d’études dans les exploitations italiennes.

Découvrir ce qui se fait chez nos voisins et dans le monde va permettre aux futurs entrepreneurs agricoles, lors de ces échanges, de mieux appréhender les techniques, le savoir-faire, mieux connaitre d’autres productions.

Les voyages d’études en France et à l’étranger revêtent une importance capitale pour les élèves du lycée Agricole de Fontaines dans le cadre de leurs études.

Gwendoline, Audrey, Justine et Cassandra, les quatre étudiantes en « Certificat de Spécialisation Production, Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers » sont parties en Italie à la rencontre de producteurs, accompagnées d’Estelle Leroux et d’Alexane Bernard, enseignantes du Lycée.

Dans le cadre de leurs études, elles ont présenté au corps enseignant, à la direction du lycée, aux autres étudiants ainsi qu’à leur famille, une restitution de leur voyage en Italie. Elles avaient également invité les sponsors, l’association Fontaines Echanges, les élus de la commune.

Le parcours et les rencontres

Du 02 au 09 mars, à bord d’un minibus, elles ont sillonné une partie de l’Italie. Après 8 heures de route, elles sont arrivées en Italie à Vespolate commune de la province de Novara dans la région du Piémon.

Une journée bien chargée les attendait le lundi 3 avec une première visite de l’entreprise Riso Rizzotti à Cascina Fornace dans la province de Novare, entreprise dont le responsable est Fabrizio Rizzotti. Tout est parfaitement contrôlé : la chaîne d'approvisionnement, la production et la transformation du riz italien de qualité qui représente environ 80% de la production en Europe.

Les étudiantes ont continué l’après-midi par la visite du domaine viticole Ioppa (Azienda Agricola Vitivinicola Ioppa). Quelques chiffres pour illustrer ce domaine : 170 ans d’histoire ; 7ème génération de vignerons depuis 1920 ; 37 hectares de propriété sont répartis à la fois sur le sommet de la crête fluviatile-alluviale des collines de Novaresi et sur ses pentes exposées au sud-ouest ; 500 000 bouteilles principalement exportées soit environ 95% de la production.

Bien d’autres visites ont retenu l’attention des quatre jeunes du Lycée : le parmesan (le Parmigiano Reggiano des Vaches Rouges), un fromage caillé sur toile, produit seulement dans deux fromageries situées dans la province de Reggio Emilia : Consortium de la Vache Rouge et la Laiterie sociale S. Pietro.

Les étudiantes ont découvert un autre établissement Granarolo S.p.A qui est une entreprise agro-alimentaire coopérative italienne comprenant 14 sites de productions. Un peu plus de 900T de lait y est traité. Le groupe a pour objectif de réduire la pollution en remplaçant le plastique, etc…d’ici 2030.

En Italie, difficile de ne pas parler des pâtes, les jeunes étudiantes sont allées voir un producteur de pâtes Pasta fabbri strada in chianti où elles ont rencontré un français installé là-bas, fabriquant de pâtes à partir de blé dur, qui leur a montré toutes les phases de fabrication.

Comme pour les premières visites, les étudiantes ont appris beaucoup de choses aussi intéressantes les unes que les autres.

Leur voyage les a emmenées à Florence avec une visite de la ville, son histoire, son architecture, sa cathédrale. Un peu de tourisme très enrichissant pour les quatre jeunes femmes.

Après ce court répit, une exploitation de 50ha les attendait la Quiercia Del Pentimento. Une ferme pédagogique avec quelques vaches Chianina, un âne de race autochtone en voie de disparition, des cochons…, et des produits comme les olives, le vin…

Un petit passage par le site médiéval de Castiglione Del Lago sur le temps libre et retour aux fondamentaux, le vendredi avec le matin la découverte de La Saporita exploitation de pommes + le moulin à huile, petite exploitation de 25ha de vigne et de 25ha de pommiers. Cette exploitation familiale produit du jus de pommes, du vinaigre balsamique de cidre, des pommes fruits, de l’huile d’olive et vend ses produits en direct.

Pas besoin de rappeler que la commune de Fontaines est jumelée avec Paciano et que les homologues italiens du comité de jumelage Fontaines Echanges attendaient les voyageuses du Lycée. Tout un programme pour elles avec l’accueil par la présidente du comité italien et la visite de la ville…

La fin de semaine est déjà là, une dernière visite à Pise et sa célèbre tour.

Leur périple s’est achevé par le retour le dimanche.

A la fin de leur exposé, elles ont remercié toutes les personnes qui ont contribué et les ont aidées à mener à bien leur projet.

Patrice Gaspari président de Fontaines Echanges a dit quelques mots et exprimé la satisfaction des membres de l’association d’avoir pu leur apporter un peu d’aide.

Gwendoline, Audrey, Justine et Cassandra ont fait une très belle présentation avec des vidéos des exploitations et lieux qu’elles ont visités, ce qui a été très apprécié des personnes présentes. Comme pour les étudiants des autres filières, ce voyage d’études et sa restitution entre en compte pour l’obtention de leur examen.

Crédit photos : Etudiantes CS /C.Cléaux

C.Cléaux