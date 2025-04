Buxy : Eric Bresset et Jérôme Buatois s’associent et vous accueillent au 10 route de Givry pour vos projets 100% rénovation clé en main

Ce vendredi 4 avril, Eric Bresset (artisan plâtrier peintre) et Jérôme Buatois (à la tête des entreprises SE2C et SEPV) accueillaient le public à l’occasion de l’inauguration de leur showroom dédié à la rénovation globale à Buxy.

Cette collaboration entre les deux artisans ne date pas d’hier !

Depuis 2012, les deux hommes partagent les mêmes locaux à Saint-Marcel et travaillent main dans la main.

Depuis l’an dernier, Jérôme Buatois, spécialiste plomberie, chauffage, électricité, panneau photovoltaïque et climatisation, a déménagé son siège social à Sevrey tandis qu’Eric Bresset, expert en peinture, plâtrerie, isolation, cuisine et salle de bains clé en main, a conservé les locaux de Saint-Marcel.

Cet éloignement était destiné à créer un avenir commun avec une troisième antenne au sein des anciens locaux de l’ATAC de Buxy, ce nouveau magasin « showroom » totalement dédié à la rénovation globale.

À la tête de leur cinquantaine d’employés, ce binôme d’artisans implantés depuis une trentaine d’années dans le secteur, s’associent dans un unique but : faciliter le parcours du client.

« Le but est de permettre aux clients de s’adresser à une seule et même enseigne pour leur rénovation globale et d’éviter la multiplication des interlocuteurs pour leurs travaux » ont expliqué Eric et Jérôme à Info Chalon.



Dominique LANOISELET, maire de Buxy, et quelques-uns de ses conseillers sont venus ce vendredi soir, soutenir cette nouvelle enseigne qui contribue au dynamisme du village situé en côte Chalonnaise.

Eric et Jérôme et leurs équipes vous accueillent :

*Le lundi de 13h30 à 18h

*Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

*Le samedi de 9h à 12h





Pour l’inauguration : vous pouvez encore venir découvrir ce lieu en exclusivité ce samedi 5 avril de 10h à 18h.

Pour en savoir et en voir un peu plus sur les réalisations des deux artisans c’est par ici :

Facebook Éric Bresset

Facebook Jérôme Buatois

Amandine Cerrone.