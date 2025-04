Festival Les Utopiks : 'Petit guide vivant des bonnes pratiques dans le sport'

Mercredi 9 avril — 20h STUDIO NOIR

Cette conférence théâtralisée poursuit la collaboration initiée depuis 2018 par la Compagnie For Happy People & Co avec la fondation Amnesty International France. Outil d’éducation aux droits humains par le prisme du spectacle vivant, elle vise à déconstruire les mécanismes qui génèrent différentes violences systémiques à l’œuvre dans le sport à travers une fiction qui se déroule en 2052, qui sera également une année de Jeux Olympiques et Paralympiques.

Le spectacle met en scène l’entrainement par deux coachs qui profitent de cette session pour discuter avec les jeunes athlètes des combats menés depuis des années. Les échanges évoquent des propos parfois difficiles à entendre et souvent très complexes à formuler. Ce récit d’anticipation permet un regard débarrassé des injonctions et un rapport décalé, suivi d’un débat, sur des thématiques graves et sensibles dans un contexte sportif tendu.

Dès 14 ans

