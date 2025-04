Pour leurs cinquante ans de mariage Chui-Manh et Tamone ont renouvelé leurs vœux devant madame le maire de Saint Rémy.

Ce samedi matin 5 Avril 2025, Monsieur Chui-Manh Ly et Madame Tamone Ly ont renouvelé leurs vœux de mariage et noces d’or devant Florence Plissonnier premier magistrat de St Rémy, entourés de leurs deux filles, leur fils, leurs petits enfants et de nombreux parents et amis.

Chui-Manh est né en 1953 et Tamone est née en 1955, ils se sont mariés le 4 avril 1975 à Savannakhet au Laos. Chui-Manh et son épouse sont arrivés en France en 1979 et habitent depuis 1993 Saint-Rémy.

Pour fêter l’événement, ils avaient revêtu de superbes tenues traditionnelles de leur pays de naissance.

Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, officier d’état civil, a accueilli Chui-Manh Ly et Tamone Trichanh dans la salle des mariages. Très heureuse de célébrer un renouvellement de vœux pour la première fois, Madame le maire était émue : « C’est la première fois en onze ans passés à la mairie que j’ai le plaisir de célébrer une telle cérémonie. » et de poursuivre la cérémonie par ces mots : « Votre union, forgée, il y a 50 ans, témoigne de la force de votre amour et de votre engagement mutuel. Le renouvellement des vœux est une occasion unique de réaffirmer votre amour et votre dévouement l’un pour l’autre… »

Le premier magistrat a procédé à l’échange de consentements entre Monsieur Chui-Manh Ly et Madame Tamone Trichanh en présence de leurs témoins Roseline Ly et François Ly.