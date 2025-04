POLEMIQUE AFFICHE CHALON - Les organisations de gauche réagissent

La laïcité est un principe fondamental de notre République, garantissant à chacune et chacun la liberté de conscience et l'égalité de traitement des institutions publiques, par sa neutralité. Elle ne saurait être instrumentalisée à des fins politiciennes, ni dévoyée pour alimenter des polémiques inutiles et dangereuses.



Nous assistons une nouvelle fois à une tentative de diversion orchestrée par Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, qui prétend défendre la laïcité tout en en déformant le sens pour nourrir des clivages et des peurs. Son analyse outrancière démontre une volonté manifeste d'exacerber les tensions plutôt que de promouvoir un climat apaisé et constructif sur un sujet aussi essentiel. Affirmer que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté (CMA BFC) aurait délibérément fait « l'apologie du voile » et engagé une campagne de « racolage » sur des bases religieuses relève d'une exagération absurde, indigne d'un élu de la République. Cette posture qui se repète s'inscrit dans une stratégie plus large que nous dénonçons : celle qui consiste à instrumentaliser le féminisme et le droit des femmes, empruntée à l’extrême droite, au service d'une idéologie islamophobe.



Nous rappelons avec force que la neutralité du service public s'impose à tous et que la CMA BFC, en tant qu'établissement public administratif, est tenue de la respecter strictement. Il est regrettable que son logo ait été utilisé sans son autorisation par un prestataire privé, et nous saluons la réactivité de la CMA BFC, qui a immédiatement demandé des explications et le retrait de cette campagne d'affichage.



La Chambre de Métiers et de l'Artisanat est un pilier fondamental de notre économie locale. Premier acteur de la formation des apprentis en Bourgogne-Franche-Comté, elle accompagne chaque année des milliers de jeunes vers l'excellence professionnelle, contribuant ainsi à la vitalité de notre artisanat et de notre tissu économique. Ces missions essentielles ne doivent en aucun cas être fragilisées par des polémiques sans fondement qui nuisent à son engagement et à son crédit.



Nous réaffirmons notre attachement à une laïcité républicaine qui unit et qui protège, loin des manipulations. La défense des valeurs républicaines exige de la rigueur, du discernement et une volonté constante d'apaisement. Nous ne laisserons pas la droite et l’extrême droite s'approprier le champ du débat sur la laïcité pour en faire un outil de stigmatisation.



Nous appelons à la responsabilité de toutes et tous, afin que la laïcité demeure ce qu'elle doit être : un principe de liberté, une neutralité de l’Etat et ses services ainsi qu’une garantie de l’émancipation et du vivre-ensemble.





Signataires

Parti Socialiste – Chalon-sur-Saône // Les Écologistes – Chalon-sur-Saône

Parti Communiste Français – Chalon-sur-Saône // Bien vivre à Chalon // Citoyens de gauche