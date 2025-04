AVIS DE DECES - Monsieur Christian DESBUISSON

SAINT-MARCEL



Marie-Jeanne, son épouse ;

Elodie et Michaël,

Jonathan et Marlène,

ses enfants ;

Elise, Margo, Romane, Tyméo, Tom, Noam, Joris, Cloé,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Noah, son arrière-petit-fils ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Christian DESBUISSON

survenu le vendredi 4 avril 2025,

à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 11 avril, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Christian repose à la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône, 115 avenue Boucicaut.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Audrey

sa fille décédée en 2023.