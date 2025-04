CARNET BLEU - Bienvenue à Ayden

Ayden RONDEAU CARRÉ est né le 31 mars à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Thaïs née le 18 décembre 2023, de Laura CARRÉ et de Jordan RONDEAU. La maman est agent de production et le papa est mécanicien. La petite famille réside à Champforgeuil. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !