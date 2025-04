C’est parti pour Les Utopiks !

Les scolaires chalonnais et de la région chalonnaise avaient eu la joie d’ouvrir ce festival dès lundi 31 mars ; les représentations tout public, quant à elles, ont débuté vendredi soir et c’est avec un immense bonheur que petits et grands ont découvert la scénographie ludique de Cécile Rolland. La cabane à livres, en partenariat avec la bibliothèque jeunesse municipale de Chalon-sur-Saône, connaissait déjà ses premiers succès en terme de fréquentation avec notamment les séances de lecture ‘Mamipapikili’. Pour rappel, outre les spectacles et concerts, Les Utopiks, ce sont également des ateliers.

info-chalon a vu :

‘Morphing, un concert debout comme les adultes’ d’Antonin Leymarie également à la batterie, avec Mathilda Haynes (guitare) et Victor Auffray (euphonium, trompette basse). Ce concert, dès 3 ans, a affiché complet. Le tout jeune public accompagné de leurs parents ou grands parents ont passé un très agréable moment auprès de ces talentueux musiciens qui ont fait danser toute la salle grâce à ce concert immersif où la scène et la salle fusionnent.

‘Cartoon, ou n’essayez pas ça chez vous !’, le Grand Espace de la Scène nationale Chalon-sur-Saône affichait aussi complet pour cette pièce de théâtre où, la famille Normal, nous fait partager leur quotidien, pas tout à fait normal et nous embarque dans leurs aventures. Au travers de personnages attachants, d’un jeu de décor époustouflant, le public a été conquis par cette pièce mise en scène par Odile Grosset-Grange. A l’issue de la représentation samedi soir, une rencontre avec l’équipe artistique était organisée.

*Olivier Letellier et Nicolas Royer dans l’ éditopiks

SBR