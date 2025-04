JUDO CLUB CHALONNAIS - Pluie de Médailles au Championnat BFC KYUS !

Le championnat Kyus est une compétition où seules les ceintures de couleur peuvent concourir, ouverte aux cadets et aux Seniors, permettant ainsi aux judokas ayant parfois une approche de la compétition un peu moins expérimentée, de venir se frotter à d’autres judokas venus de toute la Région Bourgogne Franche Comté.

Hier matin, à Sanvignes, quelques cadets du club de la rue de la paix ont fait le déplacement, et c’est Assia SAFI qui débutait de façon expéditive sur chacun de ses 5 combats, les remportant tous en moins de 1mn par de beaux Ippon, rafflant ainsi le titre de Championne BFC -48kg !

En -55kg, le titre de Champion BFC revient à Louis REBILLET-GIBASSIER, qui, écarté des tatamis faute à une blessure à l’épaule, venait reprendre ses marques en compétition.Ce fût pour Louis une renaissance et une reprise explosive avec 6 combats gagnés par de magnifiques Ippon !! De quoi le remettre en confiance !

Esteban BILEY (-55kg), Dimitri RACH (-73kg) et Sandro CARNI (-81kg) en manque de repères en compétition et malgré une belle combativité n’ont pas réussis à se hisser sur le podium.

L’après midi était consacrée aux Seniors et pour la plupart des engagés Chalonnais, c’était la toute première compétition comme ce fût la cas pour Xuan HO, vice championne en -52kg, et Hélène LIMONIER, 3ème en -70kg qui, malgré une vraie appréhension en début de compétition, ont pris conscience de leur potentiel, ce qui leur a permi d’atteindre l’une et l‘autre le podium. Maryne LEFEVBRE (-57) obtient elle aussi une belle médaille de Bronze.

Du coté des gars, même configuration pour Guillaume PIN et Fabien BOULLING, tous les 2 alignés en -90kg et pour qui c’était là aussi leur première compétition pour ces 2 gaillards de +de 40 ans. Ils ont prouvé qu’ils avaient les ressources d’aller au bout avec le bronze pour Guillaume et une 5ème place pour Fabien. En -66kg, Olivier CHARVILLAT revient lui aussi avec le bronze autours du cou !

Une bien belle compétition d’ensemble, qui prouve bien qu’il n’y a pas d’âge pour débuter et qu’avec un entraînement assidu, tout est possible. En tout cas, leur coach Yann DU CLOSEL,est très fier du parcours de chacun des combattants venus sur cette épreuve Régionale.