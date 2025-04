Festival Les Utopiks : 'Pingouin*'

Avec sa démarche bancale et sa livrée noire et blanche, le pingouin est un drôle d’oiseau, qui attire la sympathie des petits et des grands. Pouvant nager comme voler, c’est un animal virtuose, comme Virgile Dagneaux, son créateur, qui pratique le hip-hop, les claquettes et la danse contemporaine avec un talent fou. C’est surtout un personnage cocasse et terriblement attachant, qui patine sur la banquise avec malice, et nous entraîne avec ses tours et ses facéties dans un voyage initiatique jusqu’au Pôle Nord, baigné par l’atmosphère sonore de Loïc Léocadie, où s’invitent fluctuations maritimes et souffle du vent. Jouant de ralentis et d’effets d’accélération impressionnants, de glissades et de chutes hilarantes, il nous précipite dans un tourbillon d’émotions, qui tissent un récit passionnant, une délicate histoire sans paroles. Une fable existentielle et poétique pour tous les âges.

Samedi 12 avril — 16h STUDIO NOIR

Dimanche 13 avril — 11h STUDIO NOIR

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/pingouin-2025

Texte et visuel tranmis par le Service Communication de l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Marie-Lé Shigo