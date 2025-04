RSA, une procédure simplifiée

Si vous touchez le revenu de solidarité active (RSA) ou la prime d'activité, vous devez déclarer chaque trimestre vos ressources pour actualiser le montant perçu. Mais depuis le 1er mars, cette déclaration est pré-remplie pour les allocataires de la Caisse d'allocations familiales (et prochainement pour ceux de la MSA). Vous n'avez qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et corriger si nécessaire. Attention : le calcul des droits se fait à présent sur les ressources des mois M-2 à M-4 et non plus M-1 à M-3. Pour la déclaration de juin, ce sont donc les revenus de février, mars et avril qui seront pris en compte.