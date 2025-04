Conscrits Saint-Marcel : les premiers classards de la résidence Hubiliac ont reçu leur chapeau ce lundi

Avant cela, l’équipe a été déposée la traditionnelle gerbe au monument aux morts en rappel aux conscrits décédés, aux côtés de Monsieur le Maire, Raymond Burdin et ses élus municipaux.

Ensuite, ce sont cinq aînés qui ont reçu leurs chapeaux et cocardes au sein de la résidence Hubiliac : deux classards dans la catégorie des 70 ans, un dans celle des 80 ans et deux autres au sein de la catégorie des 90 ans.

Pour rappel, les organisateurs vous donnent rendez-vous pour la vague ce samedi 12 avril dès 11h15 avec plus de 220 Chapeaux toutes classes confondues des 4 communes.

Démarrage prévu du défilé à 11h30 accompagné de deux Fanfares, de voitures anciennes et Harley Davidson suivi d’un apéritif à l’extérieur de la salle des fêtes et banquet à 15h avec plus de 450 convives et de belles surprises à venir !



Amandine Cerrone.