Donneur ou non, l’essentiel c’est d’en parler, une journée de sensibilisation organisée au lycée de Fontaines.

Les élèves de Terminale du Lycée de Fontaines, totalement impliqués dans l’organisation du projet de sensibilisation et d’information sur ce sujet, étaient à pied d’œuvre ce mercredi 2 avril aux côtés d’ADOT71, des infirmières et psychologues du CHPOT de l’hôpital de Chalon, de France Rein, de l’EFS, …

Toute l’équipe pédagogique du Lycée et la direction étaient en soutien et partenaire de cette action.

Pierre Botheron directeur du Lycée a remercié Géraldine Saron CPE, Marie-Pierre Bockstall infirmière du Lycée pour la préparation de cette journée, les membres du lycée, les équipes du CHPOT de l’hôpital de Chalon-sur-Saône, d’ADOT 71, de l’EFS, de France Rein et les professionnels de santé pour leurs interventions enrichissantes et tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée d’information une réussite.

Une conférence animée par l’équipe d’infirmier (es) et psychologue du CHPOT et d’ADOT71 devant les élèves, les étudiants, des enseignants, des visiteurs. On pouvait noter la présence d’Anne Gonthier présidente du Conseil d'Administration. De gauche à droite Adot71 avec Odile Bully secrétaire et Georges Rollin président, puis le CHPOT avec Rosselo Frédérique cadre, Laétitia Benoist infirlière coordinatrice, Le Dr Florian Perraud chef de service, Tania Mignot psychologue, Sophie Gaspar infirlière coordinatrice, et Jérémy Corneloux infirlier coordinateur.

De nombreux thèmes ont été abordés comme la loi de bioéthique, la mort encéphalique, quels greffons pour quelle greffe, la religion par rapport au don d’organes, … et pour terminer, un film a été projeté pour bien comprendre l’enjeu du don d’organes et les vies sauvées.

L’après-midi les élèves et visiteurs ont pu se rendre aux différents stands d’informations et de témoignages : le stand d’Adot et celui du centre hospitalier directement en lien avec le don d’organe, celui de l’EFS et son partenaire le Lycée St Charles. L’EFS qui est spécialisé dans les collectes de sang peut être associé aux dons d’organes par toutes les vies sauvées grâce aux donneurs. Les élèves de terminale du lycée St Charles étaient au côté de l’EFS pour présenter le don de sang.

Parmi les témoignages, il y avait Elise Moratin ancienne élève du Lycée, greffée du cœur. Elle raconte sa vie avant, ses angoisses et sa vie aujourd’hui : un témoignage poignant qui a bien marqué et pas seulement les élèves, de même que celui du jeune Alban Limoge élève de seconde dont le frère est greffé du rein.

Le témoignage de Monsieur et Madame Jacquemard, parents d’un jeune donneur qui ont monté une association "De tout cœur avec Louis". Ils ont perdu leur fils Louis et ont accepté de faire don de ses organes. Louis était étudiant et en décembre 2015, il est décédé dans un accident de la route et grâce à son don d’organe, il continue à vivre à travers les vies sauvées. C’est à la suite de cet accident qu’ils ont décidé de créer une association afin de faire connaitre ce qu’est le don d’organes. Georges Rollin, président d’ADOT71, est un greffé du cœur depuis de nombreuses années, preuve que l’on peut vivre avec une greffe.

« Nous saluons l’investissement des élèves, notamment ceux du lycée St Charles et de nos Terminales STAV, qui ont participé activement à l’organisation et à l’animation de cette journée. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de s’informer et d’échanger sur ce sujet essentiel. Un immense merci pour ces témoignages et à tous ceux qui ont partagé leur expérience avec émotion et sincérité lors de cette journée sur le don d’organes » a conclu le directeur du Lycée.

C.Cléaux