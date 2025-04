Notez bien sur vos agendas ! Le Festival Angata vous attend les 29-30 et 31 mai à Chalon et Châtenoy le Royal

Le Festival Angata prévu les 29-30-31 mai est organisé par l'Association ARTEMIS.

Festival Angata c’est + de 50 artistes pour partager l’art et la culture au profit de l’association ARTEMIS qui œuvre pour le Mali ! Un week-end qui prévoit des stages de danse et de musique (tous les niveaux adultes et enfants):

- Danse traditionnelle du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Sénégal

- Dancehall

- Coupé Décalé

- Step Afro

- Danse afro-contemporaine

- Doum Danse ( percussions + danse)

- Afro dance

- Percussions , Balafon…

Il y aura aussi des ateliers peinture pour les enfants, des spectacles / contes, Histoire de la danse du Mali, de l’artisanat…

Sur des ambiances musicales avec un Bal poussière, un repas/concert le vendredi, une soirée DJ le samedi

Sur 2 sites à Châtenoy le Royal : salle des fête Maurice Ravel + Ecole de Danse Colmard

Ambiance et solidarité – l’ouverture à la culture et le partage –

ARTEMIS c’est des bénévoles chalonnais et alentours + un petit bureau et surtout la force et la générosité de son fondateur Moussa Camara.

Par ici pour avoir plus de détails