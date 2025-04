Le Festival de glisse urbaine revient du 14 au 17 mai à Chalon sur Saône

L'association En Roue Libre revient avec son traditionnel rendez-vous « chalon En Roue Libre ».

Plusieurs rendez-vous :

-mercredi 14 mai 2025 : compétitions best-tricks au parc G. Nouelle de 14h a 17h,

-jeudi 15 mai 2015 en partenariat avec Vélo Sur Saone et la police municipale : une randonnée urbaine dans la ville : rendez-vous au skate Park des prés saint jean à 18h30 pour un départ à 19h,

-samedi 17 mai 2025 : compétitions de roller (comptant comme étape officielle du championnat de France), skateboard, bmx et trottinettes de 9h à 18h avec en parallèle des initiations au roller et des ateliers animés par le service jeunesse de Chalon plus une night session à partir de 19h jusqu’à 22h.