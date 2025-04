BlaBlaCar Bus relie désormais Dijon et Auxerre à l’aéroport d’Orly à partir de 10,99 euros

Depuis le mois d’avril, BlaBlaCar Bus propose une nouvelle liaison directe entre Dijon, Auxerre et l’aéroport d’Orly, renforçant la desserte entre la Bourgogne-Franche-Comté et la région parisienne. Cette nouvelle ligne, opérée plusieurs jours par semaine, offre aux voyageurs une alternative pratique, économique et directe pour accéder au deuxième aéroport français.