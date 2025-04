"Avec le RN- parti condamné pour détournement de fonds publics-, c’est le contribuable qui passe à la caisse" pointe Jérôme Durain, président du groupe Notre Région Par Cœur

COMMUNIQUE DE PRESSE

Par le groupe politique de la Majorité,

Notre région Par Cœur, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté



Avec le RN- parti condamné pour détournement de fonds publics-, c’est le contribuable qui passe à la caisse.



Une fois de plus, le RN s’en prend malhonnêtement à la politique régionale conduite en matière de mobilités, affirmant « avec la gauche régionale, tout le monde passe à la caisse ».

Pourtant ce parti, au niveau régional, demande de supprimer des investissements sur les mobilités, ou ne vote pas l’achat de 15 nouvelles rames TER, pour 4000 places de plus, quand cela est proposé par la majorité. Avec le RN, pas de trains supplémentaires !

Pourtant ce parti a demandé à l’Assemblée nationale que l’Etat ponctionne les Régions à hauteur de 15 milliards supplémentaires, par la voix de J.P. Tanguy, et au niveau régional sollicite des dépenses supplémentaires non finançables. Avec le RN, on crame la caisse !

Pourtant ce parti, dont le chef régional Julien Odoul, vient d’être condamné en 1ère instance pour avoir détourné 4,2 millions d’€ de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires au Parlement européen, afin d’engraisser son fonctionnement. Au RN, on tape dans la caisse !

Le RN régional, comme au niveau national, est bien le plus mal placé pour donner des leçons de gestion des deniers publics et sur les moyens de financer les politiques publiques de mobilités.

Pour les élus(e)s du groupe Notre Région par Cœur au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté



Jérôme DURAIN, président du groupe Notre Région Par Cœur