Pour vos vacances de pâques venez participer à l’animation ‘Fête vos Jeux’

Découvrez le programme !

La Maison de Quartier des Charreaux organise pour les vacances de printemps une animation pour tous sur le thème de ‘Fête vos jeux’ dont voici le programme :

Semaine du jeu du 22 avril au 25 avril 2025 : animations pour tous les publics

Les Koholympiades, création et fabrication d'un jeu de solitaire, La fureur musicale (en soirée), atelier gourmand, ou jeux de société … pour tous plus sortie parc de loisirs et chasse aux œufs pour les familles. Animation jeunesse autour du jeu : sortie Trampline Park ... Inscription à la Maison d Quartier des Charreaux.

Une animation qui sera conclue par la Fête de Quartier le samedi 26 avril 2025 de 10h à 17h sur le Thème en tous genres. Accès libre - Buvette et Petite restauration tenue par les jeunes de la Maison de Quartier (Financement de leur projet annuel)