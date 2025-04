LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Ni LFI ni PS, le PCF laisse les électeurs choisir

Communiqué Fédération PCF Saône-et-Loire

Législative partielle 5ème circonscription



Les communistes de la 5ème circonscription réunis en assemblée générale les 2 avril à Montceau-les-Mines et 3 avril à Chalon-sur-Saône ont débattu de leur position concernant l’élection législative prochaine dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

L’occasion existe de battre un député RN qui a, depuis son élection en juin dernier, voté, comme tous les députés du groupe dirigé par Marine Le Pen, contre toute proposition de taxation des plus riches fortunes et contre toute relance véritable des services publics.

Combattre la régression sociale qui s’accentue avec l’économie de guerre, avec ce gouvernement et le soutien du RN, combattre les attaques contre nos institutions et contre la République qui valent aujourd’hui au RN le soutien de Donald Trump, c’est notre combat quotidien.

La logique voulait que les forces du Nouveau Front Populaire (NFP) partent unies pour battre le député du RN. Malgré nos efforts pour la candidature d’un binôme commun au NFP, force est de constater que LFI et PS maintiennent leur décision de présenter chacun un binôme. Les communistes regrettent ce choix et restent profondément attachés à l’union des forces de gauche. Pour nous, le NFP doit rester un outil essentiel pour battre la droite et l’extrême-droite comme l’a démontré l’espoir levé en 2024.

Nous pensons que les divergences qui traversent les forces du NFP ne servent pas l’intérêt de notre peuple. Nous chercherons toujours à les dépasser. C’est pourquoi après en avoir longuement débattu, les communistes de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire ont décidé de laisser leurs électrices et électeurs libres de voter en faveur du binôme issu du NFP qui leur apparaît comme le plus susceptible d’être présent au second tour et de donner un siège supplémentaire à la gauche.

Nous continuerons comme nous l’avons toujours fait à oeuvrer pour l’union dans le respect des uns et des autres. L’union est notre combat, le NFP un outil au service des citoyens.

Nous appelons l’ensemble des organisations et des citoyens soutenant le NFP à continuer le travail collectif en vue des élections municipales de 2026 pour la constitution de larges listes de rassemblement.



