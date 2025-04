AVIS DE DECES - Monsieur Jean MAZUÉ

SAINT-MARCEL



Geneviève Mazué,

son épouse,

Philippe et Nadège,

Jean-Marc et Agnès,

Christian et Bérengère,

Pascal et Sylvie,

Dominique et Isabelle,

ses enfants ;

Julien, Marion, Lucie et Jason, Mathieu et Marine, Vincent, Pauline et Pierre, Isoline, Laurent, Laurine,

Anne-Sophie et Alex,

Solène et Benjamin,

ses petits-enfants ;

Sacha, son arrière-petit-fils ;

Bernadette Fauconnet,

sa sœur ;

Noël Tétu et Lucienne,

Anne-Marie Tétu,

son beau-frère et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

vous font part du décès de

Monsieur Jean MAZUÉ

survenu le 11 avril 2025,

dans sa 88e année.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 16 avril, à 15 heures, en l'glise de Saint-Marcel.

Jean repose à la chambre funéraire du Pranet,

à Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la Maison de l'Amandier pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.