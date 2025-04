Marathon des vins de la côte Chalonnaise : l’heure du bilan ce jeudi avec un chiffre rocambolesque de 156 365 kilomètres parcourus !

L’occasion pour André Coupat, directeur des courses de dresser le bilan de ce tout dernier marathon :

*9607 participants sur 4 jours

*6843 coureurs le jour J dont 156 équipes de Mara 3

*46 nationalités représentées avec 276 coureurs étrangers

*3520 coureurs de la région Bourgogne Franche Comté dont 2586 du département de Saône et Loire et 1426 du Grand Chalon avec 26 communes représentées.

*Une moyenne d’âge de 42 ans avec un doyen et une doyenne de respectivement 84 et 78 ans

*19 marathoniens qui ont réalisé le parcours en moins de 3 h avec deux records battus : les gagnants Yves Gouriou et la gagnante Audrey Tanguy ont explosé les chronos avec des temps de 2’39 et 2’56 !

*Un troisième record battu : celui du marathonien le plus lent avec un chrono de 7’38, ce dernier a pour sûr, fait honneur aux 18 « ravitos » festifs !

Et pour finir, André a avancé un chiffre, celui des kilomètres parcourus au total sur cette édition : 156 365 kms, rien que ça !





Ce fut ensuite le moment de dresser trois autres bilans : sécurité, logistique et ravitaillements, tous positifs et respectivement portés par André Genot, Stéphane Béart et Jean-François Vaillant.

Ce dernier, bien connus pour ces analyses cocasses a souhaité cette année mettre en avant un homme : Gilbert, responsable historique de la découpe du millefeuille, en lui remettant le diplôme de « Chevalier de l’ordre du mérite des millefeuilles » !

« Bienvenue à toi au sein de la confrérie des ravitailleurs » a t-il ainsi déclaré avant d’avancer quelques chiffres : « Au total, ce sont 19 Millefeuilles qui ont été dégustés lors de cette 7ème édition, soit 150 parts de 4,5 cm soit au total : 128 m de hauteur de parts de millefeuilles ! ».

Jean-Louis Gogue, président de l’association MCV2 a enfin une nouvelle fois remercié les bénévoles de cette 7ème édition pour cette réussite incontestable même si celui-ci a souhaité resté humble et prudent : « Je me dois, évidemment de tempérer cette enthousiasme, par lucidité, nous avons encore des axes de développements et d’améliorations.

Je m’engage en tout cas à travailler encore et encore avec mon équipe pour analyser et travailler pour que cette réussite perdure !

Alors savourons évidemment mais restons lucides : rien n’est jamais acquis !

Restons humble devant cette réussite collective et continuons à travailler pour faire honneur à notre réputation ! »

Avant que tout le monde puisse profiter de cette soirée festive autour d’un buffet convivial, c’est Sébastien Martin, président du Grand Chalon, qui a terminé les prises de parole en déclarant : « Le marathon des vins de la côte Chalonnaise est pour notre territoire l’évènement avec le meilleur qualité-prix en manière de promotion et de notoriété ! Alors merci à vous tous pour votre engagement et Jean-Louis, un seul défi : qu’on s’amuse encore et encore autour de cet événement ! ».

Le rendez vous est d’ores et déjà pris pour une 8ème édition l’année prochaine alors pour les partenaires qui ne voudraient pas « rater le coche » c’est par ici !



Amandine Cerrone