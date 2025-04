L’Association CESAR fête ses 4 ans : une journée conviviale au Clos Bourguignon le 3 mai à Chalon-sur-Saône

Le samedi 3 mai prochain, l’association CESAR (les chalonnais s'entraident spécial animaux de la rue) soufflera sa quatrième bougie !

Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, une grande journée est organisée. Une belle occasion de rencontrer les membres de l'association, de découvrir ses actions et de partager un moment chaleureux autour d’une cause qui nous touche tous : la protection féline.

Une fête sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur.

Durant toute la journée, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations ainsi que d'une

tombola avec de jolis lots à gagner, un spectacle de danse, un stand de goodies pour repartir avec un souvenir, un coin collation pour se régaler, une rétrospective des 4 ans d’actions de l'association.

Ce moment de partage a pour but de rapprocher les gens, créer de nouvelles rencontres et sensibiliser à la cause animale, notamment à la prolifération féline, un enjeu au cœur des missions de l’association CESAR.

Depuis sa création en 2021, CESAR œuvre sans relâche pour venir en aide aux chats errants. Grâce à l’engagement de ses bénévoles et au soutien de ses partenaires, (subvention avec la mairie de chalon sur saone) l'association a déjà :

-Fait stérilisé plus de 200 chats libres qui sont désormais nourris quotidiennement sur des sites de nourrissage encadrés par les bénévoles

- Mais aussi fait adopter 269 chats !

-18 chats en cours d’adoption, en famille d’accueil longue durée ou en panier retraite

Actuellement, 15 chats attendent encore un foyer aimant venez découvrir leurs profils lors de notre journée anniversaire !

Au total, plus de 500 chats ont été pris en charge depuis 2021

Beaucoup de ces chats adultes, parfois marqués par un passé difficile, méritent aujourd’hui une seconde chance et un foyer chaleureux. Une journée pour célébrer, mais aussi pour s’engager

En participant à cet événement, vous contribuez directement à la poursuite des actions de l’association et au bien-être de nombreux félins. Que vous soyez un amoureux des chats, un curieux, un futur adoptant ou simplement en quête d’un beau moment à partager : le 3 mai de 11h à 18h venez nombreux au Clos Bourguignon pour fêter les 4 ans de CESAR !