Aux Aubépins, avec l'agence d'architecture et d'urbanisme Triptyque , une touche franco-brésilienne avec l'Envol de la Mutualité Française

Lors d'une inauguration officielle de bâtiment, les architectes sont souvent les grands oubliés de la presse locale. Du côté d'info-chalon.com, on prend soin depuis quelques temps, à mettre en avant ce savoir-faire de l'ombre. Le nouveau bâtiment de la Mutualité Française (sur lequel nous reviendrons en détail), l'Envol, remplace l’institut Eugène Journet de Buxy et propose un accompagnement sur-mesure pour 150 jeunes. Une structure indispensable pour leur permettre de reprendre pied dans un monde toujours plus complexe.

Pensée par le cabinet franco-brésilien Triptyque, l'Envol coche toutes les cases pour une intégration réussie dans le paysage. Pour l'occasion, Guillaume Sibaud et Olivier Raffaëlli, architectes associés de l’agence ainsi que Sébastien Tison ont effectué le déplacement inaugural. Alors lorsqu'on pose la question à Olivier Raffaëlli sur la présence de cette agence renommée aux Aubépins, la réponse se veut d'une simplicité déconcertante, "nous avons juste répondu à un concours". Pourquoi faire compliquer finalement quand on peut faire simple.

Des maquettes de certains des projets de l'agence Triptyque figurent dans les collections de musées, tels que le Centre Pompidou à Paris et le Musée Guggenheim à New York. Triptyque a reçu de nombreux prix internationaux et son travail a été publié dans de nombreux pays.

Les architectes ont fait des questions environnementales et écologiques, un élément de base dans leurs réflexions. Et le bâtiment des Aubépins n'échappe pas à cette règle avec l'idée de ne pas poser la structure médico-éducative sans une intégration aboutie et une priorité donnée à la protection de son public.

