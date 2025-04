Un troisième avion Robin DR400 pour l’Aéroclub du Grand Chalon.

L’Aéroclub du Grand Chalon a une certaine notoriété avec ses 50 membres dont 42 sont déjà des pilotes qui ont leur licence de pilotage et 8 autres élèves pilotes en formation au sein du club.

L’Aéroport de Chalon Champforgeuil Fragnes La Loyère est une très belle structure disposant d’une piste de 1400 m et d’un service d’information en vol, offrant un cadre idéal au développement des différentes activités aéronautiques.

L’Aéroclub du Grand chalon est une école de pilotage ouverte à toutes et tous, qui permet d’accéder à la formation de la licence de pilote privé avion.

2 instructeurs accueillent et forment avec rigueur et bienveillance les nouveaux élèves pilotes. Il est possible de démarrer des leçons pratiques très rapidement grâce à des vols d’initiation sans engagement, pour déjà prendre les commandes et tester ses sensations !

Il y avait une certaine effervescence à l’Aéroclub ce samedi 12 avril. L’impatience de découvrir et baptiser le nouvel avion dont le club vient de faire l’acquisition.

Présentation du modèle par Guillaume Paccoud président de l’Aéroclub : « Ce nouvel avion est un Robin DR400 de 160cv équipé d’un double réservoir permettant une autonomie de vol théorique de 1000 Km, en fonction des différents paramètres bien connus des pilotes. Sa vitesse de croisière est d’environ 210 Km/h. C’est le troisième Robin DR400, avec celui-ci on a 2 DR400 de 160cv et 1 de 120cv. Ce sont des appareils 4 places. Le nouveau a la particularité d’être équipé d’un silencieux, il est utilisable pour la formation. »

Le président a ajouté un élément important qui lui tient à cœur : « Le Robin DR400 est un avion français et en plus il est fabriqué en Bourgogne à Dijon »

Pour célébrer l’évènement Guillaume Paccoud avait invité Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Laurence Olivier maire de Fragnes La Loyère, Benoît Leduc président de l’association « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve », les élus des communes, les membres du club.

C’est la pilote Cécile Abbate qui a eu l’honneur de baptiser le Robin au crémant de Bourgogne.

Pendant que les invités étaient au vin d’honneur, Guillaume Paccoud nous a aimablement invité à faire le premier vol à bord du nouveau DR400.

C’est Pierre Valder-Stel chef pilote instructeur, seul pilote connaissant ce nouveau modèle d’avion, qui nous a fait profiter d’un vol au-dessus du chalonnais pour découvrir les magnifiques champs de colza, les méandres de la Saône, les villages…

Pierre Valder-Stel est un pilote professionnel chevronné, il va former les autres pilotes à la conduite de cet avion DR400 équipé de commandes aux pieds pour certaines manœuvres. Il est aussi habilité à faire passer le contrôle de compétences obligatoire tous les deux ans aux pilotes. Avec le médecin, il a un rôle primordial pour le bon fonctionnement et le maintien à niveau des pilotes.

Merci Pierre et Guillaume pour ce vol d’inauguration.

C.Cléaux