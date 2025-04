Absence de ceinture dans les bus... les premières amendes sont tombées

Depuis plus d'un mois la compagnie de gendarmerie de CHALON/SAÔNE avec le concours des contrôleurs de la société STAC -TRANSDEV ont multiplié les contrôles préventifs dans les cars pour le port de la ceinture de sécurité dans les transports scolaires.

Ce lundi de 16h00 à 17h00, la communauté de brigades de GIVRY a procédé à des contrôles dans deux cars.

Les contrôleurs de la STAC étaient également présents.

32 élèves ont été contrôlés et 3 d'entre eux ne portaient pas la ceinture. Ils se sont vus infligés une amende 135 euros. Le chauffeur a également été soumis aux dépistages de l’imprégnation alcoolique et de consommation de stupéfiants.

Il semblerait que le travail de prévention réalisé en amont par la gendarmerie et la société de transport a porté ses fruits.