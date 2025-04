"Groupama Rhône-Alpes Auvergne recrute près d’une centaine de contrats en alternance cette année dans la région"

Avec une politique de ressources humaines qui considère les collaborateurs comme le premier capital du groupe, Groupama Rhône-Alpes Auvergne porte une attention particulière aux jeunes alternants. En 2024, ils ont été exactement 79 à rejoindre la Caisse régionale et seront encore plus nombreux en 2025.

Bénéficiant d’un parcours d’intégration et d’un suivi particulier de l’évolution de leurs compétences, les collaborateurs en contrat en alternance sont formés dans le but d’intégrer la Caisse régionale. Avec plus de 300 métiers, ils ont l’opportunité de rejoindre une entreprise qui favorise la mobilité interne et permet de faire carrière dans nos territoires.



Pour Elodie Morello, Responsable développement Ressources humaines de Groupama Rhône-Alpes Auvergne , « nous renforçons nos partenariats avec les écoles de la région pour faire connaitre les atouts de Groupama auprès des jeunes. En effet, notre métier d’assureur est porteur de sens, il permet à chacun de vivre sa vie en confiance. Et notre entreprise offre de belles opportunités de carrière dans notre région grâce à notre implantation dans 12 départements. »

En 2025, Groupama Rhône-Alpes Auvergne va recruter environ 400 collaborateurs, dont 40 % en mobilité interne. Les profils commerciaux sont particulièrement recherchés mais pas seulement. La Caisse régionale offre tous les métiers d’une entreprise décentralisée et dynamique : actuariat, souscription, indemnisation, relation client, data, juridique, etc.

100% des salariés ont suivi en 2024 au moins une session de formation. Les collaborateurs sont accompagnés dans leur évolution professionnelle grâce à des parcours et des accompagnements spécifiques. 66% des managers actuels sont issus de la promotion interne. Près de 200 alumni ont, depuis leur alternance, écrit de belles histoires avec Groupama et progressé dans leur carrière.

Assureur mutualiste, Groupama participe activement au développement économique de sa région. Son modèle lui permet de s’investir dans la durée et de répondre aux nouveaux enjeux de son secteur.