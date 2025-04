Formation de formateurs aux premiers secours d'enseignants du 1er degré au lycée Jeannette Guyot

Dans le second degré, la formation aux premiers secours est proposée à l'ensemble des acteurs des équipes éducatives dans le cadre des formations d'initiatives locales. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour la première fois en Saône-et-Loire, une formation de formateurs aux premiers secours à destination des enseignants du 1er degré est organisée dans le cadre d'un projet académique sur trois ans, initié par le rectorat à la demande des directeurs académiques des services de l'Éducation nationale (DASEN).

Ainsi, 8 enseignants ont suivi cette formation aux premiers gestes qui sauvent (FGQS). Ils finalisent actuellement la deuxième étape de formation de formateurs aux premiers secours (FPSC).

La formation est assurée par Jean-François Thiely, formateur de formateurs académique (EPA) et professeur de mathématique et science physique au lycée professionnel des métiers Jeannette Guyot, établissement où a lieu la formation, avec l'appui de Valérie Kniebihler, chargée académique du dossier secourisme (CADS) et pilote des formations pour l'École Académique de la Formation Continue (EAFC).

Pour ce faire, plusieurs jeux de rôle étaient proposés durant cette formation de 50 heures. Les enseignants étaient divisés à tour de rôle en deux groupes : les acteurs et les observateurs. Des mises en situation suivies à chaque fois d'un débriefing, notamment sur la problématique du temps d'intervention. Ils apprendront comment réagir efficacement en cas d'accidents (arrêt cardiaque, perte de connaissance, étouffement, malaise, traumatisme…).

L'objectif à terme est d'avoir suffisamment de FPSC du premier degré pour développer et maintenir les compétences acquises des enseignants dans le but d'encadrer les voyages scolaires en sécurité et de transmettre aux élèves du premier degré le programme Apprendre à Porter Secours (APS) dans d'excellentes conditions.

À l'issue de cette deuxième phase, des outils pédagogiques ont été offerts pour porter à la connaissance de tous les gestes qui sauvent (GQS).

Cette formation sera validée par un jury préfectoral le 13 mai prochain.

À noter que depuis la rentrée 2023, tous les directeurs nouvellement nommés sont formés aux GQS. Ils ont dans leur cursus, une demi-journée de formation. Une formation déployée sur les 10 circonscriptions du département de Saône-et-Loire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati