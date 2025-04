Sébastien Martin s'est entretenu avec le Premier Ministre sur un certain nombre de dossiers majeurs du moment

De nombreux points ont été évoqués entre François Bayrou et Sébastien Martin, au cours d'un entretien ce mardi après-midi à Matignon, dont notamment les questions de réindustrialisation, et la nécessité de soutenir les territoires dans leurs phases de réindustrialisation. Le Président Martin a "plaidé pour que des arbitrages soient rendus rapidement en faveur de Territoire d'industrie et la relance de l'Appel à Manifestation d'Intérêt rebond industriel", dont le succès est indiscutable, et à destination " des territoires confrontés à des accidents économiques."

Sur MaPrimeRénov’ et la rénovation énergétique, le Président Martin a pointé "les dérives du dispositif MaPrimeRénov’, devenu synonyme de saupoudrage inefficace pour de nombreux élus locaux". Il a défendu "une approche plus décentralisée", estimant que "les collectivités feraient mieux, à condition d’avoir la main". Il a alerté sur "les blocages persistants, notamment du côté du ministère du Logement, qui freinent l’efficacité de l’action publique sur le terrain".



Sur les élections municipales et intercommunales, il s’est réjoui "de la parité renforcée lors des élections, malgré quelques tensions au cours du processus d'adoption". Il a cependant fortement regretté que "le fléchage n’ait pas été mis en place dans les communes de moins de 1000 habitants".



Sur la situation générale du pays, le constat a largement été partagé avec le Premier ministre, "notre pays fait face à des défis majeurs". Toutefois, le Président Martin regrette "qu'aucun véritable cap n'ait été encore fixé". Le Premier ministre a "tenu un discours rassurant, soulignant que chaque élu, sur le terrain, cherche à faire au mieux, à maîtriser les dépenses, à faire des économies… tout en reconnaissant que des efforts seront nécessaires."



Sur les finances publiques, « À ce stade, les échanges ont confirmé que l’incertitude demeuraient : serons-nous face à des mécanismes de ponction arbitraire ou à des objectifs de dépenses clairs ?" Le Président Martin a insisté " les intercommunalités préfèrent s’inscrire dans une trajectoire vertueuse que de subir un prélèvement unilatéral."