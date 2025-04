L’Atelier Bijou Créatif’ a fêté ses 35 ans d’activité à Chalon-sur-Saône

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 18 avril à partir de 18 heures, dans la belle bijouterie-joaillerie de ‘L’Atelier Bijou Créatif’ située 32 rue aux Fèvres à Chalon avait lieu la cérémonie d’anniversaire de ce magasin, suite à ses 35 ans d’activité à Chalon.

Un événement qui se déroulait en présence de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, de Véronique Avon, Conseillère Municipale Déléguée à l’animation commerciale, de Christelle Morin Dufoix, Animatrice Architecture et Patrimoine…

Une soirée au cours de laquelle Audrey Ravel et Laëtitia Leclercq, les gérantes, assistées de leurs employés ont présenté leurs dernières créations de bijoux uniques en or 750/000 et de pierres gemmes (bague poisson, bague poisson ou la légende de Saint Grat, pendentif goutte d’eau or, pendentif pont de Bourgogne or et bague Île Saint Laurent) qui sont à découvrir en magasin.

‘L’Atelier Bijou Créatif’ située 32 rue aux Fèvres est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

J.P.B