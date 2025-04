AVIS DE DECES - Madame Suzanne FRÉAUX née DESNAULT

SAINT-DENIS-DE-VAUX



Michèle, François

et Marie-Jeanne, ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

sa sœur et sa belle-sœur ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de

Madame Suzanne FRÉAUX

née DESNAULT

survenu le 20 avril 2025,

à l'âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 avril à

10 heures en l'église de Saint-Denis-de-Vaux.

Suzanne repose à la chambre funéraire MANSUY de Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.