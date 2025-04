CHAMPIONNAT DE FRANCE - BASKET FAUTEUIL ELITE - Hyères s’impose au Colisée 78 contre 72

ertes, la formation méditerranéenne fait-elle partie des ténors de l’élite, mais au vu du match, elle était prenable. Hélas les hommes de Sandra Cléaux se sont montrés inconstants et par trop maladroits pour prétendre l’emporter. Ils se contenteront donc de la troisième place du play in et seront opposés à Marseille (6ème) en aller retour pour tenter de se qualifier pour les play offs.

Tout avait bien débuté pour Dahamni et ses coéquipiers qui scorèrent trois fois dans les deux premières minutes (6/0) Le temps mort hyèrois n’eut aucun effet et grâce à une défense hermétique et de bonnes actions offensives l’écart atteint les 12 points (18/6 7ème) que réduisit Hyères à 7 au terme du premier quart temps. (24/17). Quelques balles perdues avaient permis à Traoré déjà de se montrer.

Une faute technique, la troisième faute de Challat et la maladresse des shooteurs chalonnais favorisèrent le retour des visiteurs qui revenaient à hauteur après 3 minutes dans le second quart temps. Un chassé-croisé s’engagea ensuite mais grâce à Bayle et Dahamni ntamment, et un 8/0 , Chalon reprit la tête à la pause (43/37)

Rapidement dès la reprise, Hyères revint sur les talons de leurs hôtes en particulier grâce à l’international Juanserre (45/45 à la 24ème.) Le match se durcit mais Chalon subit la pression. On refuse des tirs, on baisse un peu la tête et le repli défensif pêche.

Après trois nouvelles égalités (49/49, 51/51 et 56/56, Hyères prend l’ascendant avec un Traoré imposant sous le cercle et Duran en tête de raquette. Moins 6(56/62) à l’issue du troisième quart, tout n’est pas perdu pour les Chalonnais qui commettront beaucoup de fautes, perdront Challat pour sa cinquième, et ne pourront combler leur handicap.

Ce n’est pas passé très loin, mais il en a manqué un peu côté Elan, Traoré avec la bagatelle de 26 points aura été son bourreau.

« On ne peut gagner en encaissant près de 80 points chez soi » résumait la coache qui espère bien que ses garçons vont rebondir en finale d’eurocup (cette fin de semaine en Turquie).

A Chalon grand salle du Colisée, Hyères bat Chalon 78/72 (24/17, 43/37, 56/62) Arbitres MmeCélne Villard, Dimitri Zitter, Chamsyr Tahaibaly. ; 300 spectateurs

Elan Chalon : Bayle 16 , Challat 10, Dahamani 18, Darjour, Aboud 4, Boughania 12, Gabranovs 15

Hyères Erraoui 2, Hermosilla 6, Juanserre 19, Hardouin 4, Traoré 26 Diene 3, Duran 16