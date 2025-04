3e édition du Salon du Livre Ancien : ‘Ce n’est pas parce que c’est des livres anciens que c’est cher, il y a tous les thèmes et toutes les littératures pour toutes les bourses !’

Venez découvrir des ouvrages accessibles à toutes et à tous pour compléter votre bibliothèque !

Mardi 22 avril à 13 heures 30, au Cloître Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, avait lieu la conférence de presse concernant la 3e édition du Salon du Livre Ancien qui se déroulera du samedi 26 avril au dimanche 27 avril de 10 heures à 18 heures (entrée gratuite).

Une conférence de presse qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation et Christophe Reynaud, organisateur du Salon du Livre Ancien.

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Très heureux avec Christophe Reynaud, qui avait eu l’idée au départ de ce Salon et qui avait vu ensuite la mairie de Chalon conforter son offre culturelle de vous retrouver afin de lancer la 3ème édition du Salon du livre ancien. Je me permets d’ailleurs de vous rappeler que nous sommes la ville au 4 salons du livre : le Salon du Livre Jeunesse qui s’est soldé par un habituel succès dernièrement, le Salon du Livre Ancien qui va se dérouler fin de semaine, le Salon des Auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté en septembre et on finira l’année par le Salon de la Bande Dessinée. C’est vraiment une offre complète qui touche tous les publics du livre. Le livre est un objet universel et qui peut malgré toutes les évolutions et révolutions technologiques toucher les plus jeunes et qui va toucher aussi les anciens et toutes les générations entre les deux. On est vraiment sur la recherche du passionné du livre que ce soit par le début et l’amorce de la passion du livre jeunesse ou la passion qui parfois va durer une vie entière qui va permettre à des femmes et des hommes d’aller chercher le livre qui manque à leur bibliothèque […] Pour cette 3e édition, nous sommes ici à la fois en capacité d’offrir un écrin extraordinaire, c’est le cadre rêvé pour les exposants mais surtout un lieu historique qui convient complètement avec le thème du livre ancien […] Ce lieu, mesdames et messieurs, est un lieu du livre, le cloître est un lieu de lecture historiquement puisque si c’était un lieu de méditation il était également un lieu où l’on lisait […] Le livre ancien nous ramène à l’objet et le livre est un vecteur de connaissance et d’ailleurs avec le livre ancien on se rend compte de la qualité des ouvrages qui vous sont proposés […] ».

Christophe Reynaud : « Je le redis chaque année mais c’est en traversant ensemble Monsieur le Maire un salon du livre en 2019 que je vous avais soumis l’idée de faire le Salon du Livre Ancien à Chalon. Cela a vraiment pris corps en 2022 pour créer la première édition en 2023. Je n’aurais jamais pu organiser ce salon tout seul sans la complicité de l’association des commerçants et les services de la Mairie, notamment le service commerce qui nous a beaucoup aidé et bien sûr votre approbation Monsieur le Maire […] Nous concernant, heureusement que nous avons les supports de la Mairie pour faire toute cette communication et attirer bon nombre de personnes puisque je vous rappelle que pour la première édition nous avons recensé 1200 personnes et pour la 2ème édition 1500 personnes […]

Cette année, nous serons une nouvelle fois 12 exposants dont certains sont présents depuis la création de cet événement. Cette année comme nouveautés, nous allons accueillir un nouveau, Guy Bourgeois qui vient d’à côté de Dijon. Nous avons depuis l’année dernière un atelier d’enluminures avec Sonia, des œuvres qui sont magnifiques à voir. Le Grenier Saint Antoine mais aussi Marc Petit qui est un auteur local, qui a son magasin et qui organise également son Salon du Livre Ancien les 14 et 15 juin à Paray-le-Monial dans le cloître de leur abbaye car il s’est inspiré de notre Salon […] Ce n’est pas parce que c’est du livre ancien que c’est cher car il y a des livres modernes qui coûtent tout aussi chers. Notre salon, il est accessible à toutes et à tous, il y aura tous les thèmes, toutes les littératures et il y en aura pour toutes les bourses […] Il y aura bien sûr du livre d’occasion, du livre plus où moins moderne mais pas de livre neuf ! Ici on parle de livre ancien donc toutes les œuvres qui sont antérieures à 1851 et l’industrialisation du papier. Sachez que pour nous les bouquinistes, les salons sont très importants pour notre vie, voire notre survie […] Pour terminer, je vous livre le dicton des bouquinistes : Ne viens pas chercher le livre, c’est le livre qui te trouvera. Je vous remercie ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B