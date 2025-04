Jours fériés : faites un don entre les ponts !

Bon à savoir !

Vous avez déjà donné votre sang il y a moins de 8 semaines ?

Vous pouvez donner votre plasma ou vos plaquettes. Les dons de sang, de plaquettes et de plasma sont complémentaires.

Seuls des intervalles de temps sont à respecter entre les dons.

Alors on fait quoi ?

• On réserve dès maintenant son rendez-vous pour un don de sang, de plasma ou de plaquettes sur dondesang.fr ou via l’appli Don de sang.

• On file dans un lieu de don, seul, entre amis ou en famille !