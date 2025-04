Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du Crédit Mutuel de Châtenoy le Royal ce jeudi 17 avril.

Comme toutes associations, le Crédit Mutuel présente son bilan tous les ans à tous les sociétaires en présence des membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance.

Dominique Terrien, président de cette séance d’assemblée générale, a présenté les membres des deux conseils et l’équipe des salariés de l’agence de Châtenoy. Il a remercié de leur présence les chefs d’agence de Chalon et de St Marcel

Le conseil d’administration est composé de 6 membres avec Dominique Terrien comme président.

Le conseil de surveillance, lui, est formé de 9 membres avec Luana De Mattéis présidente.

6 personnes travaillent au Crédit Mutuel de Châtenoy sous la direction de Sandra Vinot.

Le président a rappelé que le Crédit Mutuel est la banque la plus solide en Europe dans la conjoncture actuelle (pas de cotation en bourse et pas d’actionnaires). Il a fait un point sur le personnel avec l’entrée de Noémie Grun alternante en remplacement de Mélanie Janet qui a pris d’autres fonctions à la direction régionale.

Dans son rapport moral, il a mis l’accent sur le "dividende sociétal" mis en place par la banque en soutien aux associations de proximité avec un package bancaire solidaire 100 % remboursé : compte, carte, application mobile et, bien sûr, conseiller dédié… Ce package est un cheval de bataille pour la banque afin d’être encore plus solidaire auprès des associations.

Il a reparlé d’AGORA, plateforme collaborative et d'échange à destination des particuliers, administrateurs des Caisses locales et associations sociétaires du Crédit Mutuel et a invité les sociétaires à ne pas hésiter à s’en servir.

Il n’y a pas d‘AG sans présentation des comptes, c’est à Sandra Vinot responsable de l’agence de Châtenoy que cette tâche est revenue.

La présentation comptable et les variations des montants entre 2023 et 2024, la répartition de l’épargne, l’évolution de l’encours de crédits, de contrats d’assurance, …, et pour terminer les comptes de résultats sont concordants avec les documents présentés au conseil de surveillance.

Luana De Mattéis a attesté, dans son rapport d’approbation des comptes, la conformité de ce qui a été présenté au conseil de surveillance.

Le président a repris la parole pour la partie élection de membres du conseil d’administration. Dominique Terrien a été renouvelé dans son mandat, Françoise Vallée et Fabrice Durand ont été élus aux postes d’administrateur.

Dès l’AG ordinaire terminée, les sociétaires ont enchainé sur l’assemblée extraordinaire pour traiter la modification de l’article 7 des statuts. La modification entérinée, le président a clôt cette petite AG extraordinaire.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mélanie Janet a présenté les solutions que peut apporter le Crédit Mutuel pour les associations. Elle a donné quelques chiffres clés : 1 association sur 4 fait confiance au Crédit Mutuel, de même que 430 000 "Organismes à but non lucratif" (OBNL). Elle a développé les différentes options d’accompagnements possibles pour les assos au travers de l’aide à la gestion quotidienne, à la gestion des comptes, à la protection. Elle a également parlé de l’associathèque, plateforme pour être informé et du kiosque à services, plateforme de mise en relation avec des partenaires (Basi@compta, Comiti, …). Elle a précisé que toutes ces informations étaient disponibles auprès de ses collègues en agence et sur le site du Crédit Mutuel.

Mélanie Janet a ensuite passé la parole au président pour le mot de la fin, celui-ci a invité les sociétaires à rejoindre le buffet afin de continuer à converser pendant le moment convivial agrémenté de musique avec le groupe ALPACH’JAZZ.

C.Cléaux