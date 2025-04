Bûcheronnage sportif : les bourguignons Meurisse, Courteaux et Poisot qualifiés en force lors la 1ère manche qualificative pour le championnat de France STIHL TIMBERSPORTS® 2025

Alexandre Meurisse à l’épreuve de la Stock Saw - Crédit photo : Amaury Ramboz

Trois athlètes bourguignons se sont qualifiés pour la grande finale, au terme d’un duel serré avec l’Alsace, qui a vu le jeune Alsacien Loïc Voinson s’imposer de justesse.

Au programme : six disciplines impressionnantes – springboard, scie passe-partout, hache, tronçonneuse de série, tronçonneuse de compétition (hot saw) et coupe verticale – qui ont mis à l’épreuve la puissance et la précision des meilleurs athlètes bourguignons qui n’ont pas déçus.

Alexandre Meurisse, principal rival de Loïc Voinson, termine en effet 2e après un combat acharné. Adrien Courteaux complète le podium, tandis que Pierre-Louis Poisot décroche son ticket avec une solide 5e place.

Les Jurassiens ont terminé respectivement aux 8ème, 11ème et 13ème places, sans démériter. Un prix spécial a été décerné aux organisateurs locaux et aux nombreux bénévoles pour leur contribution à un spectacle rythmé et sans anicroche.

Une vraie démonstration de force de la part de la Bourgogne, qui pourrait bien jouer le titre encore cette année. Prochaine étape : Bourg d’Oisans, le 11 mai, avant la finale nationale le 3 août à Sarrebourg.